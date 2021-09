Massachusetts Financial Services volta a aumentar participação na Galp, desta vez para 5,08%

A gestora de investimentos norte-americana Massachusetts Financial Services Company (MSF) voltou a aumentar a participação que detém na Galp, passando dos 4,99% para 5,08%. Esta informação consta de uma nota enviada esta sexta-feira à CMVM. "A 02 de setembro de 2021, a Massachusetts Financial Services Company comunicou à Empresa que, no dia 31 de agosto de 2021, aumentou a sua participação na Galp de 4,99% para 5,08%, acima do limite de 5,0%", é possível ler nesta nota.A 3 de agosto, a gestora de investimentos norte-americana indicou à CMVM que "aumentou a sua participação na Galp de 4,97% para 5,00%, acima do limite de 5,0%".Antes disso, a MSF tinha reduzido a participação na Galp para menos de 5% no início do mês de julho, conforme foi indicado em informação disponibilizada à CMVM a 13 de julho.