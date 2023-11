Membros da Fed baralham Wall Street. Farfetch afunda 53% e ações já valem menos de 1 dólar

chief investment strategist" da CFRA Research.



"Os investidores aguardam um novo catalisador - um de confiança - para ajudar a mudar a direção do mercado para 'overdrive' para que possa avançar em dezembro", acrescentou.





Através de um comunicado a empresa informou que "não anunciará seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2023 e não realizará a habitual conferência pelo telefone com analistas e investidores".



"A empresa espera fornecer uma atualização de mercado no devido tempo. Neste momento, não fornecerá quaisquer previsões ou orientações, e quaisquer previsões ou orientações anteriores não deverão ser consideradas confiáveis", advertiu a tecnológica, lançando mais uma nuvem negra de incerteza sobre o seu futuro.

Os principais índices em Wall Street encerraram maioritariamente em baixa, ao mesmo tempo que as "yields" da dívida norte-americana vão aliviando para mínimos de vários meses, numa altura em que aumenta o otimismo relativamente à possibilidade de um corte nas taxas de juro diretoras pela Reserva Federal.O industrial Dow Jones avançou 0,04% para 35.430,55 pontos, enquanto o Standard & Poor's 500 cedeu 0,09% para 4.550,59 pontos. Ainda assim, o índice de referência mundial está a caminho do maior ganho mensal desde julho de 2022 ao subir mais de 8,5% no mês. Já o tecnológico Nasdaq Composite recuou 0,16% para 14.258,49 pontos.Os investidores estão ainda a avaliar os dados do PIB dos Estados Unidos referentes ao terceiro trimestre, que cresceu 5,2%, uma revisão em alta face à anterior estimativa de 4,9% e acima do esperado pelos analistas. Foi a maior expansão da economia do país desde o quarto trimestre de 2021 e afasta para já os receios de uma recessão na maior economia mundial.Os investidores centraram-se ainda nos comentários do presidente da Fed de Richmond, Thomas Barkin, que se mostrou cético quanto à possibilidade de a Reserva Federal já ter terminado o ciclo de subida das taxas de juro diretoras, mantendo a hipótese de um novo aumento, caso a inflação volte a subir."Os investidores estão a ir com a tendência que, neste momento, é de alta à medida que o ano chega ao fim", disse à Reuters Sam Stovall, "Entre os principais movimentos de mercado está a General Motors que disparou 9,38%, depois de a empresa ter anunciado um aumento do dividendo e um programa de recompra de 10 milhões de dólares em ações.A Farfetch acabou por tombar 53,63% para 0,97 dólares, após ter cancelado o reporte de resultados financeiros entre janeiro e setembro, agendado para esta terça-feira. A tecnológica que se tornou no primeiro unicórnio português em 2015 entrou em bolsa em setembro de 2018 a valer 20 dólares por ação.