Terceira pior semana de sempre em bolsa leva Farfetch a valer 40 vezes menos do que na estreia

Desde o início do ano, a tecnológica liderada por José Neves já perdeu mais de 86% do valor em bolsa. Ao Negócios, Daniel Ives, diretor-geral da Wedbush Securities, diz que "é um dia negro para a Farfetch", que está agora "à beira do colapso". "A opção de venda é possível, mas está a diminuir", acrescentou.



Brendan McDermid/Reuters







Oito anos depois de ter alcançado o tão desejado estatuto de unicórnio - nome usado para descrever empresas, que não estão cotadas em bolsa, com uma avaliação de mil milhões de dólares -, a Farfetch viveu a terceira pior semana de sempre desde a sua estreia em bolsa, em setembro de 2018.



Só entre segunda e sexta-feira, a plataforma online de artigos de luxo, liderada por José Neves

