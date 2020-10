MFS aproveita “desconto” na Galp e reforça para mais de 5%

A Massachusetts Financial Services Company aproveitou a forte descida das ações da Galp no início desta semana para reforçar a sua participação na cotada portuguesa para mais de 5%.





A gestora de investimentos, que tinha 2,06% da petrolífera, figura agora entre os maiores acionistas com uma posição de 5,02% no capital da Galp. O limite dos 5% foi ultrapassado no passado dia 26 de outubro, em que os títulos da petrolífera afundaram 4,89% para 7,746 euros.





"A 29 de outubro, a Massachusetts Financial Services Company comunicou à empresa que, no dia 26 de outubro, aumentou a sua participação na Galp de 2,06% para 5,02%, acima do limite de 5%", informou a Galp Energia num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





Depois deste reforço, a MDF passou a ser, a par da gestora T. Rowe Price Group, a terceira maior acionista da Galp. As maiores posições são da Amorim Energia, de 33,34%, e da Parpública, de 7,48%.





Esta foi uma semana de fortes quedas para a Galp Energia, que atingiu mínimos de mais de 12 anos em bolsa. A cotada fechou a sessão de ontem a desvalorizar 0,61% para6,82 euros, depois de ter afundado mais de 7% na sessão anterior.





Na segunda-feira, a petrolífera anunciou que registou um resultado líquido RCA negativo de 23 milhões de euros no terceiro trimestre, um valor que compara com 101 milhões de euros positivos no mesmo período do ano passado.