Mini-rally em Wall Street deixa para trás pior arranque em 13 anos

As bolsas do outro lado do Atlântico fecharam em alta pela quarta sessão consecutiva, naquela que é a melhor série de subidas em 15 meses.



Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:10







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante Wall Street no seu esplendor: depois do pior arranque de ano desde 2009, os principais índices bolsistas norte-americanos estão a subir há quatro sessões consecutivas, naquela que é a melhor série de ganhos desde novembro de 2020. O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,63% para 35.629,33 pontos. Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,94% para 4.589,38 pontos. Recorde-se que, depois de escalar perto de 27% em 2021, o S&P 500 caiu 5,3% em janeiro deste ano, no seu pior mês desde 2009. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite encerrou a ganhar 0,50% para 14.417,55 pontos, depois de ter escalado mais de 6% no conjunto das duas sessões anteriores. Em janeiro, o Nasdaq perdeu 9%, o pior arranque de ano desde 2008. E apesar da subida acumulada nas últimas quatro sessões, ainda está em território de correção, uma vez que perde mais de 10% face ao seu último máximo – atingido em novembro passado. A ajudar ao bom desempenho da sessão desta quarta-feira estiveram sobretudo as tecnológicas, muito à conta do ‘dip buying’ (comprar na queda), uma vez que os investidores estão a aproveitar as descidas recentes para adquirirem ações agora mais baratas – e o setor das tecnologias esteve entre os mais penalizados em janeiro, devido ao panorama de subida de juros pela Fed já em março e de um maior número de aumentos da taxa diretora este ano face ao que se previa inicialmente. As tecnológicas endividaram-se fortemente nos últimos dois anos, devido às baixas taxas de juro, e teme-se o efeito da subida dos juros diretores pela Fed. Os investidores continuam também atentos à apresentação de contas neste setor. Hoje, após o fecho de Wall Street, serão reportados os resultados da Meta (Facebook). Amanhã será a vez da Amazon. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

Mini-rally em Wall Street deixa para trás pior arranque em 13 anos









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Mini-rally em Wall Street deixa para trás pior arranque em 13 anos O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar