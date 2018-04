Mota-Engil desce 4% após quebra dos lucros

As acções da Mota-Engil estão em queda na bolsa de Lisboa, depois de a construtora ter divulgado uma forte quebra dos lucros no ano passado.





Os títulos recuam 3,60% para 3,215 euros, depois de terem chegado a afundar um máximo de 4,8% para 3,175 euros, um valor próximo dos mínimos de Outubro alcançados esta terça-feira (3,145 euros).