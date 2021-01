Mota-Engil dispara 7,5% e dá ganhos ao PSI-20

A bolsa nacional está a negociar em alta esta terça-feira, 12 de janeiro, depois de duas sessões consecutivas de perdas, com o PSI-20 a subir 0,46% para 5.161,68 pontos.





Na Europa, os principais índices também seguem com sinal positivo, depois de terem descido ontem, a corrigir dos máximos de dez meses atingidos na semana passada.





Apesar do início da vacinação em vários países, os casos de covid-19 têm aumentado em várias regiões do globo, e estão a pesar no sentimento dos investidores. Contudo, o mercado continua otimista com os planos do presidente eleito dos Estados Unidos para a economia, e aguarda agora por detalhes sobre os estímulos que serão implementados.





Por cá, os ganhos estão a ser liderados pela Mota-Engil que dispara 7,58% para 1,532 euros, depois de ter anunciado ontem que assinou um contrato para a construção de uma linha ferroviária na Nigéria no valor de 1.820 milhões de dólares (1.489 milhões de euros), o maior contrato de sempre do grupo liderado por Gonçalo Moura Martins.





Determinantes para a subida do principal índice nacional são também o BCP e a Galp Energia. O banco liderado por Miguel Maya avança 2,26% para 13,60 cêntimos enquanto a petrolífera soma 2,08% para 9,410 euros.