Nos afunda mais de 5% e pressiona PSI-20

A bolsa nacional está a negociar em queda pela segunda sessão consecutiva, com a maioria das cotadas em terreno negativo, depois da avalanche de resultados apresentados após o fecho de quinta-feira.





Nesta altura, o PSI-20 desliza 0,67% para 5.375,04 pontos, com 15 cotadas em queda, duas em alta e uma inalterada.





A empresa que mais penaliza é a Nos, que afunda 5,16% para 4,226 euros, o valor mais baixo desde agosto de 2014. As ações estão a ser pressionadas sobretudo pelo anúncio de que a empresa vai cortar em 21% para 27,8 cêntimos o dividendo a pagar aos acionistas devido aos investimentos no 5G. A revelação foi feita no mesmo dia em que a operadora anunciou que os seus lucros aumentaram 4,2% em 2019 para 143,5 milhões de euros.





Além da Nos, outros pesos pesados do PSI-20 apresentaram as suas contas na quinta-feira, e seguem penalizados em bolsa, como é o caso da EDP e da Jerónimo Martins. A exceção é o BCP, que valoriza 0,79% para 19,22 cêntimos, depois de ter revelado que fechou o ano de 2019 com lucros de 302 milhões de euros, um aumento de 0,3% face a 2018 e o valor mais elevado em 12 anos. O CEO anunciou que vai ser "conservador" na proposta de distribuição de dividendos.





Já a EDP terminou 2019 com lucros de 519 milhões de euros, o que representa uma quebra ligeira de 1% em relação ao ano anterior, apesar do ano recorde nas renováveis e no Brasil. As ações deslizam 0,41% para 4,854 euros.





Já a Jerónimo Martins perde 0,62% para 16,765 euros depois de ter anunciado que aumentou os lucros para 433 milhões de euros e vai distribuir metade aos acionistas (dividendo de 34,5 cêntimos por ação.

Fora do PSI-20, a Novabase dispara 18,7% para 3,30 euros, a reagir positivamente ao anúncio de que os lucros cresceram em mais de quatro vezes no ano passado e de que a empresa

vai distribuir um dividendo de 85 cêntimos por ação.