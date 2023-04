Novabase só consegue comprar pouco mais de metade do pretendido na OPA

Leia Também Maiores acionistas da Novabase vão reduzir participação para evitar OPA geral

A Novabase apenas conseguiu adquirir pouco mais de metade (56,65%) das ações que se propunha comprar na oferta pública de aquisição (OPA) parcial, informou esta quarta-feira a empresa em comunicado à CMVM.A OPA visava um máximo de 20% do capital da Novabase, o que correspondia a 6.280.279 ações. A empresa oferecia uma contrapartida de 4,85 euros por título.A oferta terminou com a aquisição de 3.558.550 ações, correspondentes a 11,33% do capital da Novabase, que passou a deter 17,91% do capital em ações próprias.Este reforço das ações próprias custou à Novabase 17.258.967,5 euros.O objetivo da operação, tinha indicado a empresa, é o de "permitir aos acionistas da oferente e sociedade visada a alienação, em condições de igualdade, de parte das ações por si detidas, as quais serão extintas com a correspondente redução do capital".Isto porque, assinala a empresa, apesar dos bons resultados o retorno acionista em 2022 foi de menos 13%. O contexto de incerteza e o atraso em atingir os objetivos definidos são apontados pelo conselho de administração como justificações para aprovar a OPA, "criando uma oportunidade adicional de remuneração para os acionistas".