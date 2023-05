Novabase paga dividendo de 10 cêntimos a partir de 23 de junho

Leia Também Maiores acionistas da Novabase vão reduzir participação para evitar OPA geral

Leia Também Novabase só consegue comprar pouco mais de metade do pretendido na OPA

A Novabase fechou o ano passado com um resultado líquido de 8.917 milhões de euros, o que representa um aumento de 2,1% face ao ano anterior,

A Novabase vai começar a pagar os dividendos relativos ao exercício de 2022 a partir do dia 23 de junho. O montante é de 10 cêntimos brutos por ação.No total, o valor pago corresponde a um total de 2.784.284,40 euros, refere a empresa numa comunicação enviada esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)."Mais se informa que a partir do dia 21 de junho (inclusive), as ações da Novabase serão transacionadas em mercado sem conferirem direito ao referido pagamento", refere ainda a empresa.O valor pago representa um "dividend yield" de 2,10% face à última cotação de fecho, em que as ações terminaram a valer 4,75 euros.Além do pagamento de dividendos, a empresa informa ainda que a partir de 23 de junho vai destinar às reservas livres um total de 8.909.710,08 euros, o que corresponde a 32 cêntimos brutos por ação.Com o pagamento dos referidos montantes, sublinha a Novabase, "dá-se por cumprida a intenção manifestada pelo Conselho de Administração de pagar aos acionistas um total de 1,50 euros por ação, entre 2019 e 2023, não existindo qualquer compromisso adicional de remuneração acionista"."Mais se informa que não está em vigor nenhuma política de remuneração", acrescenta.Notícia atualizada às 18h03