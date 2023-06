Número de milionários no mundo sofre maior queda da última década em 2022

O número de milionários no mundo sofreu a maior queda dos últimos 10 anos em 2022, com o mau desempenho das bolsas. A aposta em digitalização poderá, por sua vez, ser a resposta para evitar que o mesmo aconteça no futuro.



Mariana Ferreira Azevedo 15:00







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante 2022 foi um ano de incertezas macroeconómicas e geopolíticas, com um impacto negativo sobre as bolsas mundiais e, consequentemente, para os mais ricos. O número total de multimilionários e o valor das suas fortunas derrapou e, para fazer face ao problema no futuro, a aposta em digitalização será fulcral, segundo um relatório sobre a riqueza mundial da Capgemini.



"Pela primeira vez nos últimos 10 anos (2013-2022), e em consequê...

Número de milionários no mundo sofre maior queda da última década em 2022









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Número de milionários no mundo sofre maior queda da última década em 2022 O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar