Os touros estão todos em Wall Street. Vieram para ficar?

As bolsas norte-americanas encerraram no verde, com os investidores na expectativa do que trará a próxima semana – já que irão ser conhecidos a 13 de junho os números da inflação de maio e, no dia seguinte, será anunciada a decisão da Fed relativamente à política monetária dos EUA.

Uma vez mais, foram as tecnológicas que mais contribuíram para este movimento de subida, com tudo o que rodeia a inteligência artificial a atrair investimento.

O índice industrial Dow Jones fechou a ganhar 0,13%, para 33.876,78 pontos, ao passo que o Standard & Poor’s 500 somou 0,11% para 4.298,86 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite avançou 0,16% para se fixar nos 13.259,14 pontos.

O S&P 500 entrou ontem em "bull market", ao subir mais de 20% desde o último mínimo (atingido no passado dia 12 de outubro). O Nasdaq já estava em mercado touro desde 8 de maio e o Dow Jones desde 30 de novembro. É caso agora para dizer que estão todos os touros presentes – tanto em Wall Street como na Times Square (que é onde está o Nasdaq).

"A Zona Euro entrou em recessão técnica e alguns economistas receiam que os EUA sejam os próximos. Estamos preocupados com subidas dos juros pelos bancos centrais, com a inflação, diminuição das despesas, despedimentos, aumento dos custos do crédito à habitação e uma guerra na Europa. É um contexto estranho para encontrar um bull market", sublinha a CNN. Mas o certo é que ele aí está – e muito à conta das tecnológicas, que têm um grande peso e que acabam por marcar a direção dos mercados.

A Tesla – que está cotada no S&P 500 e no Nasdaq – destacou-se nos ganhos na sessão desta sexta-feira, depois de a General Motors ter anunciado que os seus veículos elétricos poderão ser carregados nas estações de carregamento da empresa liderada por Elon Musk. Já a Ford tinha feito o mesmo anúncio há duas semanas.

No fecho da sessão, a Tesla marcou uma subida de 4,06% para se fixar nos 244,40 dólares.

Os condutores de veículos da Ford e da GM precisarão, por agora, de adaptadores especiais para que os seus automóveis acedam aos carregadores da Tesla – mas mais tarde estas duas fabricantes pretendem construir novos veículos elétricos que já possam usar os carregadores da Tesla sem necessidade de adaptadores.