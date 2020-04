depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado que a Arábia Saudita e a Rússia terão chegado a acordo para cortar a produção em pelo menos 10 milhões de barris por dia e assim pôr fim à guerra de preços que opõe Riade e Moscovo desde o início de março.





No plano nacional, o grande destaque pela positiva coube à Galp Energia, que somou 2,69% para 10,485 euros, acompanhando a valorização robusta do preço do petróleo nos mercados internacionais numa altura em que o Brent dispara perto de 17,5% para 29 dólares por barril.O preço do barril de petróleo transacionado em Londres chegou mesmo a disparar 46% Em sentido inverso e a impedir uma maior subida do principal índice nacional esteve o BCP. O banco liderado por Miguel Maya perdeu 6% para 0,094 euros (9,4 cêntimos) numa sessão em que tocou nos 9,8 cêntimos, um novo mínimo histórico para a cotada. Esta queda acontece já depois de o BCP ter anunciado que não distirbuiria dividendos relativos a 2019, gerando assim uma poupança de 134 milhões de euros e antecipando-se à recomendação feita pelo Banco Central Europeu Num dia em que as 18 cotadas que integram o PSI-20 se dividiram a meio no que ao registo diário diz respeito, os setores do retalho e do papel conseguiram também se destacaram pela positiva, No primeiro caso, a Jerónimo Martins apreciou 1,02% para 15,845 euros e a Sonae avançou 1,03% para 0,591 euros. No segundo, a Altri cresceu 3,25% para 3,682 euros, a Semapa subiu 2,50% para 8,19 euros e a Navigator valorizou 1,97% para 2,17 euros.Nota positiva ainda para os CTT, com os correios nacionais a avançarem 2,46% para 2,29 euros.Já a travar uma maior subida da bolsa lisboeta esteve, além do BCP, o grupo EDP. A elétrica liderada por António Mexia recuou 0,28% para 3,56 euros, enquanto a EDP Renováveis perdeu 1,71% para 10,32 euros.Ainda a penalizar o sentimento em Lisboa esteve a Nos (-2,15% para 3,002 euros) e a Mota-Engil (-1,65% para 1,074 euros).(Notícia atualizada)