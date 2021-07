PSI-20 arranca a semana com queda ligeira

O PSI-20 abriu a deslizar 0,06%, para os 5.144,02 pontos, acompanhando o arranque "avermelhado" na Europa. Sete cotadas abriram em alta, quatro inalteradas e sete em queda.Na abertura, a Mota-Engil liderava os ganhos ao subir 1,35%, para os 1,43 euros, após ser noticiado que a construtora vendeu uma concessão no México O setor do papel também arrancou o dia no verde, com a Altri a subir 1,01%, impulsionada pelo IPO da subsidiária para as renováveis GreenVolt, a Navigator a ganhar 0,27%, para 2,96 euros, e a Semapa a valorizar 0,17%, cotando nos 11,64 euros.Ainda na coluna dos ganhos seguiam a Nos, Pharol e Ramada.A pressionar o índice estava o setor da energia, com a EDPR a cair 0,35%, a EDP a ceder 0,20% e a Galp a perder 0,25%, bem como o BCP, que perdia 0,30%, para os 13,41 cêntimos.A Jerónimo Martins, CTT, Sonae e REN iniciaram a negociação inalteradas.