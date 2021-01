PSI-20 cai pela sétima vez com BCP a contar dez no vermelho e Renováveis a liderar perdas

A bolsa nacional está a descer, com o PSI-20 a deslizar 1,32% para os 4.722,91 pontos, contando a sétima sessão consecutiva no verde. O PSI-20 negoceia desta forma perto do mínimo de 22 de dezembro que atingiu ontem, contando 14 cotadas no vermelho face a apenas duas no verde e outras duas inalteradas.



O PSI-20 não destoa da restante Europa, num dia que é de pesadas quebras para a maioria das cotadas do Velho Continente. Os invstidores assustam-se depois de a União Europeia não ter conseguido resolver a disputa com a farmacêutica AstraZeneca, aumentando o risco de mais atrasos na distribuição da vacina





A liderar as quebras em Lisboa está a pesada EDP Renováveis, que perde 2,93% para os 21,5 euros. Ainda no pódio das quedas, em terceiro lugar, figura o igualmente pesado BCP. O banco desce 1,41% para os 11,15 cêntimos, verificando-se a décima sessão consecutiva no vermelho para este a instituição.





A outra representante do grupo EDP no índice nacional, isto é a própria EDP, resvala 1,37% para os 5,03 euros e é seguida e perto pela também energética Galp, que recua 1% para os 8,49 euros. A petrolífera cede em sintonia com a matéria-prima, num dia em que o ouro negro está a render-se ao agravar da pandemia, e perde valor apesar das reservas nos Estados Unidos terem tido a maior queda em seis meses.



(Notícia atualizada às 08:22)