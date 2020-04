ue as exportações da China caíram menos do que o esperado dão algum ânimo, ao mesmo tempo que as taxas de infeção em vários países continuam a cair e que vários países traçam planos para aliviar as restrições impostas como resposta ao surto de coronavírus.

Este é o primeiro dia de negociação da semana, depois de na sexta-feira passada e nesta segunda-feira o trading ter sido interrompido por ocasião do período pascal.



Por cá, o BCP puxa pelo índice com uma subida de 2,52% para os 10,56 cêntimos, impondo-se no verde como o peso pesado que mais puxa pela bolsa nacional. Mas não é o único. A Galp também mostra um ganho forte, de 1,95% para os 10,47 euros.



Paralelamente, o petróleo segue a mesma tendência positiva, com o barril de Brent, negociado em Londres e referência para a Europa, a subir 0,95% para os 32,04 dólares.



As papeleiras juntam-se ainda perto da mesma fasquia, com a Semapa a avançar 2,90% para os 9,58 euros, a altri a subir 2,07% para os 4,430 euros e a Navigator a apreciar 2,40% para os 2,470 euros.



(Notícia atualizada às 08:26)