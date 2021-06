PSI-20 contraria ganhos da Europa penalizado pela Galp

A bolsa nacional abriu a sessão desta quarta-feira, 2 de junho, em terreno negativo, com o PSI-20 a desvalorizar 0,36% para 5.201,25 pontos.





A praça portuguesa contraria desta forma a tendência positiva das congéneres europeias, que iniciaram o dia com ganhos inferiores a 0,5%, numa altura em que os investidores seguem otimistas com a recuperação económica da pandemia. Ainda assim, persistem os receios de que o crescimento das economias alimente a inflação e leve os bancos centrais a retirarem os apoios mais cedo do que o previsto.





Por cá, as perdas estão a ser motivadas sobretudo pela Galp Energia e o BCP. A Galp desliza 1,63% para 10,22 euros, enquanto o BCP cai 0,12% para 16,21 cêntimos.





Ainda na energia, a EDP ganha 0,09% para 4,660 euros e a EDP Renováveis valoriza 0,72% para 19,48 euros.