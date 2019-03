A praça lisboeta terminou o dia a negociar em alta muito ligeira, apoiada sobretudo nas subidas do grupo EDP e das cotadas do setor do retalho.

Tiago Sousa Dias

CaixaBank BPI aumentou o preço-alvo dos títulos em 4% para 1,25 euros.



O PSI-20 encerrou a sessão desta quinta-feira, 21 de março, a subir ténues 0,04% para 5.267,78 pontos, com seis cotadas em alta, 11 em queda e uma inalterada. Já as principais praças europeias dividem-se entre ganhos e perdas, num dia em que o setor europeu das matérias-primas, em particular o petrolífero, foi o que mais animou, e a banca o que mais pressionouA forte volatilidade acontece depois da última reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos que ontem terminou. Tendo em conta a maior travagem da economia global do que havia sido inicialmente previsto, o banco central americano decidiu não voltar a aumentar a taxa de juro diretora, adiando mesmo para 2020 qualquer eventual novo aumentos dos juros.Em Lisboa, o grupo EDP e o setor do retalho estiveram em destaque pela positiva. A EDP somou 2,61% para 3,42 euros, o nível mais elevado desde agosto e cada vez mais acima do preço da OPA lançada pelos chinses da CTG: 3,26 euros. A EDP Renováveis ganhou 0,87% para 8,675 euros.Já a Jerónimo Martins subiu 0,71% para 13,745 euros, enquanto a Sonae avançou 0,67% para 0,981 euros, isto depois de já esta manhã a cotada da Maia ter reportado lucros de 222 milhões de euros no exercício financeiro de 2018, um aumento de 33,7% face ao período homólogo. A Sonae aumentou ainda o dividendo em 5% para 4,41 cêntimos . Na quarta-feira oA impedir uma maior subida da bolsa nacional esteve o BCP (-0,87% para 0,2271 euros) e a Galp Energia (-1,21% para 14,235 euros).(Notícia atualizada às 16:50)