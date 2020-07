PSI-20 em queda com todas as cotadas no vermelho

A bolsa nacional abriu em queda esta quinta-feira, 16 de julho, com o PSI-20 a deslizar 0,56% para 4.395,03 pontos e todas as cotadas com sinal vermelho.





Na Europa, a tendência é igualmente negativa, mesmo depois de terem sido divulgados dados mais positivos do que o esperado sobre o crescimento económico da China. Antes da abertura do mercado, foi revelado que a economia chinesa cresceu 3,2% no segundo trimestre, quando as estimativas apontavam para uma subida do PIB de 2,4%.





Apesar dos números animadores, e acima das expectativas, a economia chinesa continua a registar uma queda homóloga de 1,6% nos primeiros seis meses do ano.





Esta quinta-feira, na Europa, o foco vai estar centrado na reunião do Banco Central Europeu (BCE). Apesar de não ser esperada nenhuma alteração aos programas em curso, as palavras de Lagarde serão acompanhadas com atenção pelos investidores.





Por cá, o BCP cai 0,18% para 10,83 cêntimos, a Jerónimo Martins recua 0,57% para 14,92 euros e a EDP cai 0,48% para 4,349 euros, depois de ter anunciado ontem que vai realizar um aumento de capital de mil milhões de euros para financiar a compra da Viesgo em Espanha.





A empresa liderada por Miguel Stilwell vai avançar a emissão de 309.143.297 novas ações, a 3,30 euros cada, o que representa um desconto de 23% face à última cotação de quarta-feira.





A subscrição está "totalmente garantida" e a operação foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração Executivo". Este vai ser o primeiro aumento de capital que a EDP vai efetuar desde que está cotada, sendo que não necessita de convocar uma assembleia geral para o efeito uma vez que a autorização já foi dada pelos acionistas na AG deste ano.