PSI-20 fecha no verde com grupo EDP a brilhar

Leia Também Santander corta recomendação da Nos com perda potencial de 3,5%

A bolsa de Lisboa fechou a sessão no verde, com uma subida de 0,56%, para 5.593,36 pontos. Das 19 cotadas que compõem o índice de referência nacional, 12 fecharam a subir, seis a cair e uma inalterada.A EDP Renováveis liderou os ganhos na sessão, com um disparo de 3,69% para 21,9 euros por ação. Já a casa-mãe valorizou 2,52%, com os títulos a terminar a sessão nos 4,75 euros. No setor do retalho, a Jerónimo Martins valorizou 1,85% (18,67 euros por ação) e a Sonae cedeu 0,21% (94,4 cêntimos).A Semapa registou a segunda maior subida na sessão, fechando a ganhar 2,87%, para 12,20 euros. Já a Navigator avançou 0,74% (2,99 euros), a Altri ganhou 0,10% (5,16 euros) e a Ramada caiu 1,01% (5,86 euros). A Greenvolt foi a única cotada a fechar sem alterações, com os títulos nos 6,15 euros.Em terreno negativo, os pesos-pesados BCP e a Galp pesaram na sessão. Os títulos do banco liderado por Miguel Maya caíram 3,87% para 15,65 cêntimos. Já a petrolífera caiu 1,57%, a segunda maior queda na sessão a seguir ao tombo do BCP, com as ações a cotar nos 9,804 euros.A operadora Nos caiu 1,4% para 3,37 euros, num dia em que o banco Santander demonstrou estar mais "pessimista" com o desempenho da empresa portuguesa para os próximos 12 meses. O banco atualizou o preço-alvo, conferindo uma perda potencial em bolsa de 3,5%, de acordo com uma nota de "research" divulgada esta manhã. O PSI-20 acompanhou a tendência positiva das principais praças europeias, onde só os índices espanhóis e italianos fecharam no vermelho (0,53% e 0,06%, respetivamente). O Stoxx 600 avançou 0,74% para 460,58 pontos.(notícia atualizada às 17h02)