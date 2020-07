BCP quase duplica lucros no trimestre covid-19, estima o CaixaBank/BPI

exposição a créditos tóxicos (NPE) do BCP de 6%, mas alertam que deverão subir com força em 2021, quando os empréstimos relativos às moratórias em Portugal expirarem.

O lucro do BCP vai registar uma subida homóloga de 93% para os 31 milhões de euros, no segundo trimestre deste ano, face aos 15,9 milhões de euros anunciados no mesmo período do ano anterior, de acordo com as estimativas do CaixaBank/BPI. Em termos semestrais, a situação inverte-se e poderá verificar-se um decréscimo de 61% para os 166 milhões de euros.O banco liderado por Miguel Maya apresenta os resultados esta terça-feira depois do fecho da sessão e as ações estão em baixa acentuada com os investidores cautelosos antes de conhecerem os títulos. Os títulos caem quase 4% e já negoceiam abaixo dos 10 cêntimos.Os analistas do CaixaBank/BPI veem uma subida naNas suas estimativas, o banco aponta para um aumento em grande escala no segmento do "trading" que dará ao banco liderado por Miguel Maya um lucro de 27 milhões de euros nestes três meses e de 38 milhões de euros no primeiro semestre deste ano.Esta é também uma situação verificada nos bancos um pouco por todo o mundo, como em Wall Street, que têm beneficiado com o aumento da procura por negociação de ações e outros títulos cotados em época de pandemia. A CMVM divulgou que os números do "day trading" na bolsa de Lisboa mais do que duplicaram neste trimestre , face ao ano passado.A redução do lucro semestral deve-se em parte ao ambiente de baixas taxas de juro e depreciação da moeda na Polónia, onde o lucro do banco caiu 70%. Em Portugal, a queda será de 62% para os 28 milhões de euros, de acordo com as estimativas do CaixaBank/BPI.As imparidades relativas aos empréstimos vão subir 56% em termos trimestrais para os 177 milhões de euros. No semestre essa subida será de 31% para os 263 milhões de euros.O consenso de estimativas agrupado pela Bloomberg, onde se inserem as análises de cinco bancos (CaixaBank/BPI, Mediobanca, JP Morgan e outros), aponta para uma subida homóloga dos lucros para os 27 milhões de euros no segundo trimestre deste ano.Hoje, as ações do BCP caem 3,95% para 9,98 cêntimos, o que representa um mínimo desde o passado dia 1 de junho. Foram negociadas cerca de 25,8 milhões de ações, que compara com a liquidez média diárias dos últimos seis meses fixada nos 68,1 milhões.