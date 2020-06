PSI-20 no vermelho com Galp e BCP a perderem mais de 1%

A bolsa nacional abriu em queda, com o principal índice, o PSI-20, a descer 0,47% para os 4.351,57 pontos. A penalizar estão 12 cotadas no vermelho, contra quatro no verde. Duas seguem inalteradas.No centro das preocupações dos investidores está o aumento nos casos de covid-19, um pouco por todo o mundo. Nos Estados Unidos, a Florida e a Califórnia batem recordes no número de novos casos e, do outro lado do globo, a Austrália registou o maior pico desde abril. Além do vírus, está a surgir um outro foco de pressão: a possibilidade de que os Estados Unidos venham a impor, em breve, tarifas sobre bens europeus no valor 3,1 mil milhões de dólares.Em Lisboa, os pesos pesados BCP e Galp destacam-se nas perdas. O banco desce 1,72% para os 10,86 cêntimos e a petrolífera cede 1,56% para os 10,415 euros.

A petrolífera recua naquela que é a terceira sessão consecutiva de perdas para a matéria-prima. O petróleo volta a cair numa altura em que as reservas nos Estados Unidos se avolumam e a procura pode ser abalada pelo aumento dos casos de covid-19.

Em terceiro no pódio das quebras está a Corticeira Amorim, que desde 1,61% para os 9,78 euros. A empresa liderada por António Rios Amorim reúne hoje os seus acionistas em assembleia-geral, depois de ter decidido manter a proposta de dividendo de 18,5 cêntimos por ação, "tendo como base a sua solidez financeira e a adequada estrutura de capitais".





A contrariar o sentimento negativo está o grupo EDP. A elétrica liderada por António Mexia soma 0,73% para os 4,15 euros e na frente segue a subsidiária de energias limpas, que avança 1,37% para os 11,80 euros.