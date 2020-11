PSI-20 no vermelho com Mota-Engil a perder quase 10%

O índice PSI-20 abriu a sessão desta segunda-feira, 30 de novembro, a perder 0,62% para 4.622,76 pontos, com 10 cotadas em queda, seis em alta e uma inalterada.Ao cair 9,91% para 1,546 euros, a Mota-Engil apresenta o pior desempenho neste arranque de sessão, ajustando face à subida de quase 15% registada na sexta-feira depois da notícia de que a chinesa CCCC comprou 23% do capital da construtora portuguesa por 169,4 milhões de euros Com a maior parte das cotadas no vermelho, a Galp Energia também se destaca pela negativa ao cair 3,43% para 9,230 euros, isto numa sessão em que o preço do petróleo segue em queda nos mercados internacionais.O BCP (-0,94% para 11,61 cêntimos), a Altri (-1,20% para 4,436 euros) e a Ibersol (-2,34% para 5 euros) também abriram em queda.A travar maiores perdas em Lisboa está a Corticeira Amorim, que sobe 0,97% para 10,46 euros e a Pharol, que soma 2,01% para 12,18 cêntimos.(Notícia atualizada)