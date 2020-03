PSI-20 perde quase 1,5% com EDP a afundar mais de 7%

A bolsa nacional contrariou a tendência de fortes ganhos registada na Europa, que negociou animada pela bazuca de 750 mil milhões de euros anunciada ontem pelo BCE. Perdas do grupo EDP foram as que mais penalizaram, com a elétrica em mínimos de mais de um ano num dia em que afundou acima de 7%.

O índice PSI-20 encerrou a sessão desta quinta-feira, 19 de abril, a perder 1,39% para 3.591,11 pontos, com nove cotadas em queda, sete em alta e duas inalteradas.

Numa sessão em que o rumo da negociação em Lisboa ficou bastante dividido entre ganhos e perdas, as quedas do grupo EDP, em particular da elétrica liderada por António Mexia, foram determinantes para o PSI-20 contrariar a tendência altista observada na generalidade das bolsas europeias.





No velho continente as bolsas reagiram bem ao anúncio feito na noite desta quarta-feira pelo Banco Central Europeu (BCE), que vai lançar um programa de compra de ativos com um volume total de 750 mil milhões de euros. Perto do final da sessão bolsista na Grécia, a praça de Atenas liderava os ganhos com uma subida de 8%, beneficiando do facto de a dívida helénica ter passado a ser elegível para o novo instrumento do BCE.