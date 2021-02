PSI-20 resvala com BCP a perder mais de 3,5%

A bolsa nacional fechou em queda, com o PSI-20 a descer 0,38% para os 4.821,97 pontos. A contribuir para o desempenho negativo estiveram oito cotadas no vermelho, contra nove no verde, e uma que se manteve inalterada.





O banco BCP destacou-se do lado das perdas, liderando-as. O banco fechou a cair 3,46% para os 12,26 cêntimos, e chegou a deslizar 3,54% para os 12,25 cêntimos durante a sessão, terminando desta forma um ciclo de quatro sessões consecutivas no verde.





O CaixaBank/BPI baixou a recomendação das ações do BCP, de "comprar" para "neutral", depois de a subida recente dos títulos ter limitado o potencial de valorização face ao preço-alvo de 14 cêntimos, que foi reiterado.





Também forte no espetro vermelho destacou-se a Jerónimo Martins, que desceu 1,83% para os 12,87 euros, imediatamente seguida por outra retalhista, a Sonae, que cedeu 0,90% para os 66,3 cêntimos.





A travar maiores quebras do índice nacional esteve a pesada Nos, que subiu 0,72% para os 2,80 euros, tal como as papeleiras. A Semapa e a Navigator posicionaram-se mais acima, a avançarem, respetivamente, 1,19% para os 9,35 euros e 1,17% para os 2,60 euros. Já a Altri também valorizou, mas ficou-se pelos 0,55%, o que lhe permitiu chegar aos 5,49 euros.



