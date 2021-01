PSI-20 sobe pela primeira vez em sete sessões com BCP a ganhar mais de 4%

A bolsa nacional acompanhou a reviravolta no sentimento dos principais índices acionistas da Europa e encerrou em alta a sessão desta quinta-feira, em que chegou a negociar no valor mais baixo desde 22 de dezembro.





Com 11 cotadas em alta, seis em queda e uma inalterada, o PSI-20 valorizou 1,47% para 4.855,56 pontos, depois de seis sessões consecutivas de perdas.





A praça portuguesa acompanhou desta forma a tendência das congéneres europeias, que inverteram as perdas iniciais com a ajuda da recuperação das companhias aéreas.





A Deutsche Lufthansa e a British Airways dispararam, seguindo as congéneres dos Estados Unidos que foram apanhadas no "rally" das empresas com elevada percentagem do capital alvo de vendas a descoberto.





O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, soma 0,13% para 403,50 pontos.





Por cá, o BCP foi das cotadas que mais impulsionou o PSI-20 com uma valorização de 4,16% para 11,78 cêntimos. O banco liderado por Miguel Maya pôs fim desta forma a uma série de nove sessões consecutivas de perdas que levaram a cotação para mínimos de novembro do ano passado.





A contribuir para os ganhos estiveram também as cotadas do grupo EDP. Depois de ter desvalorizado mais de 5% na sessão de ontem, a EDP Renováveis subiu 3,39% para 22,90 euros, enquanto a casa-mãe, a EDP, somou 2% para 5,198 euros.





Com fortes ganhos encerraram ainda os CTT, a Navigator e a Altri. A empresa de correios valorizou 3,43% para 2,41 euros, a Altri subiu 1,97% para 5,025 euros e a Navigator avançou 2,04% para 2,496 euros.





Do lado das quedas destacaram-se a Galp e a Jerónimo Martins, com descidas de quase 1%.