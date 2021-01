PSI-20 tímido no vermelho com BCP a penalizar

A bolsa nacional abriu em queda, com o índice PSI-20 a recuar 0,04% para os 4.960,28 pontos. As cotadas dividem-se em grupos de seis: meia dúzia para o verde, outra meia dúzia para o vermelho e sobram seis inalteradas.





O BCP perde 1,03% para os 11,5 cêntimos, prolongando um ciclo de quebras que se mantém há oito sessões consecutivas e que já dita mínimos de 21 de dezembro. Ontem, foi divulgado que o banco polaco detido pelo BCP constituiu uma nova provisão de 379,6 milhões de zlótis no quarto trimestre, em linha com o que estão a fazer várias instituições financeiras do país. No quarto trimestre deverá ter prejuízos, mas na globalidade do ano espera lucros.





A EDP Renováveis e a Nos também ajudam ao desempenho negativo do índice, com uma descida equivalente, de 0,2% - no primeiro caso a cotada desce aos 24,45 euros, e no segundo, aos 2,94 euros.





Já a pesar positivamente na balança destaca-se a Navigator, que encabeça os ganhos com uma subida de 1,61% para os 2,52 euros. A papeleira deu ontem, após o fecho dos mercados, o pontapé de saída na época de resultados das cotadas portuguesas. A empresa fechou 2020 com lucros de 109 milhões de euros, uma quebra de 35,1%. Já as vendas recuaram mas menos: a descida foi de 17,9%.





A pesada Jerónimo Martins exibe, imediatamente abaixo, uma valorização de 0,53% para os 14,30 euros. Poucos lugares depois está a EDP, a subir 0,23% para os 5,33 euros. A elétrica colocou 750 milhões de euros em dívida híbrida verde a 60,5 anos. A procura quase quadruplicou a oferta, o que permitiu à EDP financiar-se com uma taxa de juro de 1,95%. O sucesso da operação é um dos "pratos fortes" para hoje na bolsa portuguesa.



(Notícia atualizada às 08:20)