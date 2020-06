PSI-20 volta aos ganhos com BCP a subir 3%

A petrolífera recupera num dia de ligeira recuperação no mercado da matéria-prima. Apesar de ainda estarem vivos os receios de que a procura desacelere, dado o recente aumento do número de casos de covid-19, os investidores mantêm-se firmes apoiados pelos cortes na produção, que ao que tudo indica estão a ser cumpridos pelos maiores exportadores.



Por cá, o BCP e a Galp são os pesos pesados em evidência no verde. O banco liderado por Miguel Maya avança 2,59% para os 11,49 cêntimos e a Galp ganha 1,78% para os 10,84 euros.A petrolífera recupera num dia de ligeira recuperação no mercado da matéria-prima. Apesar de ainda estarem vivos os receios de que a procura desacelere, dado o recente aumento do número de casos de covid-19, os investidores mantêm-se firmes apoiados pelos cortes na produção, que ao que tudo indica estão a ser cumpridos pelos maiores exportadores.Também forte no verde está a Nos, que sobe 1,50% para os 3,79 euros, um dia depois de o Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa ter levantado o arresto da participação da Zopt na Nos, podendo assim a empresa conjunta da Sonaecom e Isabel dos Santos votar com a totalidade da sua participação. Isto depois de em abril ter sido arrestada a sua participação de 26% na empresa portuguesa. A Sonae Capital lidera os ganhos e dispara 6,34% para os 57 cêntimos, enquanto a Sonae segue com uma subida de 1,74% para os 64,2 cêntimos. Fora do PSI-20, a Sonaecom mantém-se inalterada. (Notícia atualizada às 08:21)

A bolsa nacional abriu em alta, com o principal índice, o PSI-20, a subir 1,55% para os 4.393,77 pontos. A contribuir estão dezasseis cotadas em alta, contra apenas uma a cair e outra inalterada.Na Europa, as principais praças mostram o entusiasmo com novos estímulos anunciados nos Estados Unidos, depois do desalento provocado pelo aumento de casos de covid-19 na maior economia do mundo e um novo surto na China. A dar força estão os estímulos da Fed, que detalhou os planos de compra de dívida corporativa, e ainda os rumores de que a Casa Branca pretende avançar com um plano de investimentos de 1 bilião de dólares em infraestruturas.