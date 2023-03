PSI arranca no verde. Galp lidera a somar quase 2,5%

Leia Também Lisboa acompanha alívio europeu e fecha em alta

A bolsa de Lisboa arrancou a última sessão da semana em terreno positivo. O PSI avança 0,53% para os 5.897 pontos. Das 15 cotadas no principal índice português, dez estavam a verde nos primeiros minutos da negociação, três cediam e duas mantinham-se inalteradas, face à cotação de fecho de quinta-feira.A Galp Energia comanda os ganhos, com uma subida de 2,46%, numa altura em que o petróleo também vai recuperando o fôlego nos mercados internacionais. O BCP sobe 1,97%, depois de ter sido muito fustigado nos últimos dias, com o vendaval no setor da banca. O terceiro lugar do pódio é ocupado pela Mota-Engil, que soma 1,08%.Os CTT avançam 0,56% depois de ontem terem mostrado as suas contas de 2022, tendo reportado lucros de 36,4 milhões de euros. Já a Jerónimo Martins - a cotada com maior peso em Lisboa - sobe 0,49%. Ainda pelos pesos pesados, a EDP sobe 0,29%.Em sentido inverso, a Sonae é a empresa que mais desvaloriza, a ceder 1,05%. A retalhista também mostrou os seus resultados do ano passado esta quinta-feira, com lucros de 342 milhões de euros. O setor do retalho tem sido alvo de forte escrutínio público, acusado de estar a aumentar os preços dos alimentos acima da inflação.No vermelho, estava também a EDP Renováveis, a cair 0,39%, e a Nos, a descer 0,33%. Corticeira Amorim e Greenvolt mantinham-se, na abertura, inalteradas.Notícia atualizada às 08:25