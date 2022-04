PSI avança e fecha sobre os 6 mil pontos com ajuda de EDPR e JM

O PSI encerrou a ganhar 0,21%, para os 6.000,57 pontos, voltando a quebrar a fasquia dos seis mil pontos. A praça portuguesa acompanhou o dia positivo vivido na Europa. Das 15 cotadas do índice, seis fecharam em alta, sete recuaram e duas terminaram a sessão inalteradas.A Semapa liderou os ganhos do dia ao subir 2,34%, para os 12,26 euros, contrariando o dia negativo da Navigator, que cedeu 0,47%, para os 3,41 euros. Ainda no setor do papel, a Altri terminou o dia inalterada, nos 6,16 euros.A contribuir de forma decisiva para o saldo positivo do índice destacaram-se a EDPR, com um ganho de 1,15%, para 23,67 euros, que acompanhou a tendência do setor na Europa, e a Jerónimo Martins, com uma valorização de 0,85%, para os 21,38 euros, após o CaixaBank/BPI ter divulgado um "research" positivo Ainda no setor elétrico, a REN avançou 0,53% e a EDP subiu 0,36%.A travar o desempenho do PSI, destacaram-se a Galp, com uma quebra de 0,52%, para 11,535 euros, acompanhando a tendência negativa do setor a nível europeu, bem como a Sonae, que perdeu 0,49%, para os 1,011 euros, destoando do comportamento do retalho na Europa.Também a limitar os ganhos do índice surge o BCP, que cedeu 0,29%, para os 0,1707 euros, em linha com o comportamento das cotadas da banca nas principais praças europeias.