PSI avança 0,12% com retalho em destaque

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta terça-feira em terreno positivo, a valorizar 0,12% para 6.007,6 pontos. O PSI continua acima dos 6 mil pontos, já que na sessão anterior o índice de referência nacional fechou nos 6.000,57 pontos , depois de já ter alcançado na semana anterior os 6 mil pontos, chegando a máximos de 2015.Das 15 cotadas que compõem o índice lisboeta, sete estavam a subir no arranque, seis a cair e duas inalteradas, a REN e a Semapa.As cotadas do retalho estavam em destaque no arranque. A Jerónimo Martins somava 0,84%, a cotar nos 21,56 euros, enquanto a Sonae valorizava 0,89% para 1,02 euros.Destaque para a EDP Renováveis, que anunciou antes da abertura do mercado que conseguiu assegurar a maior fatia do leilão solar no Alqueva. A elétrica obteve assim o direito de ligação à rede de eletricidade para uma capacidade de 70 MVAs no Alqueva no leilão de solar flutuante em Portugal que decorreu esta segunda-feira. No arranque da negociação, os títulos da EDPR estavam a ceder 0,3% para 23,6 euros.A casa-mãe, a EDP, estava em terreno positivo no arranque, a valorizar 0,09% para 4,411 euros por ação.Ainda na energia, nota para a Greenvolt, a valorizar 0,4% para 7,58 euros. A cotada liderada por João Manso Neto tem estado acima da fasquia dos 7,55 euros, a negociar em máximos. Por sua vez, o peso-pesado Galp apreciava 0,3% para 11,585 euros, numa sessão em que o petróleo está a valorizar mais de 1,5%. O Brent, a referência para o mercado português, está a cotar acima dos 109 dólares.Além do peso-pesado EDP Renováveis no vermelho, também o BCP está a pesar do lado do vermelho, a cair 0,35% para 0,1701 euros. Os CTT registavam a maior desvalorização neste arranque de sessão em Lisboa, a depreciar 0,68% para 4,405 euros por ação.(notícia atualizada às 08:21)