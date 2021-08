Quais são as novas apostas de George Soros na bolsa?

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

O formulário 13F enviado à SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, traça um retrato das novas apostas na bolsa feitas pela Soros Capital Management, a firma de investimentos do multimilionário George Soros.A agência Bloomberg analisou este formulário, analisando as compras, vendas ou reforços de participações feitos pela companhia. No segundo trimestre do ano, a Soros Capital tem um setor claro ...