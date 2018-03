Quedas superiores a 1% da Jerónimo e Galp arrastam bolsa

A bolsa nacional fechou a cair, a acompanhar a tendência das congéneres europeias, num dia marcado pelos receios em torno da guerra comercial, depois de os EUA terem avançado com as tarifas às importações da China.

o presidente dos EUA Donald Trump ter assinado um memorando que dá ordem





para a aplicação de novas tarifas aduaneiras às importações oriundas da China, uma medida que já levou a segunda maior economia do mundo a avisar que deverá retaliar.

Já a Galp Energia recuou 1,14% para 15,15 euros, num dia em que os preços do petróleo estão a subir perto de 2% , sustentados pela possibilidade de a OPEP estender os cortes de produção até 2019 e também devido às tensões geopolíticas, com os operadores a recearem que, além da iminente guerra comercial com a China, os EUA também voltem a impor sanções ao Irão.



No resto do sector da energia, a tendência foi de quedas generalizadas. A EDP perdeu 0,88% para 2,937 euros, a EDP Renováveis caiu 0,65% para 7,63 euros e a REN perdeu 0,57% para 2,452 euros.



A Nos, que fechou o dia a subir 0,97% para 4,774 euros, chegou a tocar no valor mais baixo desde Novembro de 2014, ao negociar nos 4,66 euros.



Em queda fechou ainda o BCP, ao perder 0,47% para 0,2754 euros.



A travar a queda da bolsa esteve a Mota-Engil, ao avançar 0,82% para 3,69 euros, bem como a Pharol, que apreciou 0,88% para 0,229 euros.



O PSI-20 caiu 0,57% para 5.342,53 pontos, com 10 cotadas em queda, sete em alta e uma inalteradas. Os congéneres europeus também seguem em queda. A contribuir para a queda das bolsas continuam os receios em torno da guerra comercial, depois deNa praça nacional as quedas superiores a 1% da Jerónimo Martins e da Galp Energia foram determinantes para o comportamento.A retalhista cedeu 1,74% para 14,415 euros, o que corresponde ao valor mais baixo desde Dezembro de 2016.