“Rally” do Ano Novo está ameaçado

Fevereiro está a preparar-se para ser muito menos amigo dos investidores do que janeiro, com o entusiasmo que levou ao “rally” dos mercados bolsistas mundiais no mês passado – o maior em mais de sete anos – a dissipar-se devido a uma nuvem de desenvolvimentos negativos.

O responsável mais óbvio para a queda acentuada das ações na quinta e sexta-feira foi as novas dúvidas sobre a evolução das negociações entre os EUA e a China para evitarem uma escalada nas tarifas comerciais, a 1 de março, quando faltam apenas três semanas para o fim das tréguas. Os comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre não ser provável que se reúna com o presidente da China, Xi Jinping, aumentaram as dúvidas sobre a proximidade de um acordo.

Mas uma panóplia de outras preocupações começa também a ganhar terreno, deixando os investidores com pouco apetite para dobrarem as apostas feitas em janeiro. A queda superior a 2% do Hang Seng China Enterprises na sexta-feira antecipa um regresso à negociação da China – cujos mercados têm estado encerrados devido às comemorações do ano chinês – em queda. O índice MSCI Ásia-Pacífico registou mesmo a maior queda num mês.

"Os mercados de ações fizeram uma grande recuperação desde as condições adversas de dezembro e enfrentam agora resistências técnicas", explicou Shane Oliver, estratega na AMP Capital. "Entretanto, uma série de balas ainda estão no ar, relacionadas com a guerra comercial, a paralisação federal dos EUA e o abrandamento económico mundial. Por isso, há um risco elevado a partir daqui", acrescentou.

Quais as maiores preocupações dos investidores a ter em conta:

Perspectivas de crescimento





Os dados sobre o mercado de trabalho e indústria dos EUA revelam-se mais fortes, a 1 de fevereiro, mas há muitas outras evidências de que apontam para que um abrandamento mundial esteja a ganhar lastro. O Banco Central da Austrália reviu em baixa as suas previsões de crescimento para o ano terminado em junho, em 0,75 pontos percentuais, para 2,5%. De realçar que a Austrália tem fortes laços com a economia chinesa, graças às exportações de ferro e carvão.

As preocupações europeias são mais profundas, e não é apenas com a recessão italiana ou a quebra da indústria alemã. As autoridades da União Europeia veem agora riscos "substanciais". A Comissão Europeia cortou as previsões para todas as grandes economias da Zona Euro na quinta-feira. Mesmo antes de Trump comentar sobre a improbabilidade de se reunir com XI Jinping este mês, o Stoxx600 caiu, e continuou a cair na sexta. Os futuros do S&P500 apontam para o terceiro dia de quedas. E já só falta uma semana para os EUA aprovarem o orçamento e evitarem uma nova paralisação do Governo.

Mercado de obrigações





Quando o "rally" nos ativos de risco começou no início de janeiro, as "yields" do Tesouro dos EUA subiram, acompanhando o mercado de ações. Mas isso mudou. É verdade que os custos de financiamento mais baixos deviam ajudar às perspetivas de crescimento e, teoricamente, significariam uma taxa de desconto mais baixa aplicada aos resultados das empresas. Mas a queda das "yields" pode também sugerir que os investidores nas obrigações estão a antever riscos maiores do que os investidores em ações nas últimas semanas.



Não foram apenas as "yields" do Tesouro dos EUA que caíram, mas o universo das obrigações com yields negativas aumentou novamente. A taxa de juro implícita na dívida do Japão a 10 anos caiu para -0,035% na sexta-feira. Os juros australianos a 10 anos caíram mais de 10 pontos base na semana passada. A taxa a 10 anos da Nova Zelândia recuou para mínimos históricos, um dia depois de serem conhecidos dados fracos do mercado de trabalho.





Uma ressalva no mercado de dívida: as entradas na dívida dos EUA dispararam.