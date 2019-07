Resultados acima do esperado animam Wall Street. Coca-Cola dispara 4%

Os principais índices norte-americanos abriram em alta esta terça-feira, 23 de julho, impulsionados pelos resultados mais positivos do que o esperado de uma série de empresas como a Coca-Cola e a United Technologies.

O índice industrial Dow Jones valoriza 0,46% para 27.297,04 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq ganha 0,38% para 8.235,49 pontos. Já o S&P500 soma 0,36% para 2.995,57 pontos.

As ações da Coca-Cola estão a valorizar 4,06% para 53,32 dólares, depois de empresa ter superado as estimativas de receitas pelo nono trimestre consecutivo e ter revisto em alta as projeções para o conjunto do ano. A gigante das bebidas registou lucros de 2,61 mil milhões de dólares no segundo trimestre fiscal, ou 0,63 dólares por ação, acima dos 0,61 dólares esperados. Já as receitas foram de 10 mil milhões, ligeiramente acima dos 9,99 mil milhões projetados pelos analistas.

Também a United Technologies sobe 0,63% para 133,44 dólares, com as ações a serem impulsionadas pela melhoria das estimativas para as receitas e lucros de 2019. Esta revisão em alta foi anunciada no mesmo dia em que a empresa revelou que fechou o segundo trimestre com lucros de 1,90 mil milhões de dólares, ou 2,20 dólares por ação, acima das expectativas dos analistas, que apontavam para 2,05 dólares.

Depois da série de resultados desta terça-feira, as estimativas dos analistas para os lucros das empresas do S&P500 passaram de uma queda ligeira para uma subida de 1%, de acordo com os dados da Refinitiv.

"A época de resultados nos EUA parece, em geral, bastante otimista. Não parece haver muitos ‘profit warnings’ e as perspetivas neste momento para o segundo semestre não parecem sugerir muitas surpresas desagradáveis", afirmou à Reuters Russ Mould, diretor de investimentos da AJ Bell em Londres.

A impulsionar o sentimento dos investidores está ainda a expectativa de que a Reserva Federal dos Estados Unidos vi anunciar um corte dos juros na próxima semana, depois de o BCE reafirmar o seu compromisso de avançar com novos estímulos à economia, já na reunião desta quinta-feira.

Em destaque na sessão estão ainda os títulos da Biogen, que avançam 5,46% para 245,18 dólares, depois de a empresa ter superado as estimativas para os lucros e ter melhorado as perspetivas para o conjunto do ano. O mesmo acontece com a Hasbro, que ganha 7,96% para 117,15 dólares, a beneficiar das receitas acima do esperado.