Robinhood prova do seu próprio veneno

A semana que passou foi marcada por fortes oscilações na cotação da Robinhood, com as apostas contra a subida. Mas há quem use a aplicação para investir na queda da própria cotação da empresa.

