Semana começa com ânimo em Wall Street. Atenções centram-se na inflação

O índice industrial Dow Jones somou 0,25% para 34.663,72 pontos. Já o Standard & Poor’s 500 subiu 0,67% para 4.487,46 pontos, ao passo que o tecnológico Nasdaq Composite avançou 1,14% para se fixar nos 13.917,89 pontos.



A subida dos preços é uma das principais métricas usadas pela Reserva Federal para tomar decisões de política monetária.O índice industrial Dow Jones somou 0,25% para 34.663,72 pontos. Já o Standard & Poor’s 500 subiu 0,67% para 4.487,46 pontos, ao passo que o tecnológico Nasdaq Composite avançou 1,14% para se fixar nos 13.917,89 pontos. Entre os principais movimentos de mercado esteve a Tesla, que subiu mais de 10%, depois de o Morgan Stanley ter revisto em alta a recomendação da empresa de Elon Musk de "equal-weight" para "overweight", dado o potencial de valorização devido ao supercomputador da cotada, o Dojo.



Hoje o dia fez-se "sem grandes direções antes da reunião da Fed", disse à Reuters o analista Sam Stovall da CFRA Research, acrescentando que "o que esteve a conduzir os mercados hoje foi uma antecipação do que pode acontecer durante a semana".



"O foco dos investidores está em como vão responder à leitura da inflação na quarta-feira", realçou. Entre os principais movimentos de mercado esteve a Tesla, que subiu mais de 10%, depois de o Morgan Stanley ter revisto em alta a recomendação da empresa de Elon Musk de "equal-weight" para "overweight", dado o potencial de valorização devido ao supercomputador da cotada, o Dojo.Hoje o dia fez-se "sem grandes direções antes da reunião da Fed", disse à Reuters o analista Sam Stovall da CFRA Research, acrescentando que "o que esteve a conduzir os mercados hoje foi uma antecipação do que pode acontecer durante a semana"."O foco dos investidores está em como vão responder à leitura da inflação na quarta-feira", realçou.

As principais praças do lado de lá do Atlântico terminaram a sessão em alta, com os investidores focados nos dados da inflação nos Estados Unidos, que serão divulgados na quarta-feira.