"Short-sellers" reforçam aposta contra a bolsa de Lisboa

O "short-selling" tem vindo a aumentar na bolsa de Lisboa, só na última semana foram duas as cotadas que viram novas empresas apostarem contra o seu crescimento - Galp Energia e Altri.No total existem seis cotadas do principal índice nacional PSI, que são atualmente alvo de participações a descoberto -A Altri é a mais recente entrada nesta lista, depois de na passada quarta-feira o Citadel Advisors ter apostado na desvalorização dos títulos da papeleira,Esta terça-feira, já depois do fecho da sessão, foi a vez do "hedge-fund" WorldQuant ter apostado na desvalorização dos títulos da papeleiraJá a meio de agosto, o BCP entrou para esta lista com o Citadel Advisors a apostar na desvalorização dos títulos do banco,A somar ao banco liderado por Miguel Maya, o "hedge fund" apostou também contra os CTT no princípio de agosto, com uma posição curta de 0,51%, juntando-se assim à BlackRock e ao JPMorgan - juntos c2,51%.