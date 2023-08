S&P 500 e Nasdaq ganham tração com força da Nvidia

Os principais índices do outro lado do Atlântico ganharam terreno, sobretudo o Standard & Poor’s 500 e o Nasdaq – que foram sustentados pela subida da fabricante de semicondutores Nvidia.

O índice industrial Dow Jones fechou com uma subida marginal de 0,07% para 35.307,63 pontos, ao passo que o S&P 500 subiu 0,58% para 4.489,72 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite registou uma subida 1,05% para 13.788,33 pontos.

A Nvidia – que está cotada no Nasdaq e no S&P 500 – encerrou a escalar 7,09% para 437,53 dólares, animada pelo otimismo do Morgan Stanley em relação à emrpesa de "chips".

A subida da Nvidia contagiou outras cotadas com megacapitalizações do setor das tecnologias da informação – que teve hoje o melhor desempenho entre as 11 categorias setoriais representadas no S&P 500.

Entre outras ações de crescimento (títulos que ‘fabricam’ o seu próprio crescimento, como é o caso das tecnológicas.) que se destacaram nos ganhos estiveram a Alphabet (dona da Google), Amazon e Micron Technology.