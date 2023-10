S&P 500 em mínimos de finais de maio. Microsoft e Nvidia dão força ao Nasdaq

As bolsas norte-americanas remataram a segunda-feira mistas, numa altura em que os investidores se preparam para uma semana recheada de contas de gigantes tecnológicas.



O S&P 500, referência para a região, perdeu 0,17% para 4.217,04 pontos, tratando-se do valor mais baixo desde o final de maio, e o industrial Dow Jones desvalorizou 0,58% para 32.936,41 pontos.



O tecnológico Nasdaq Composite foi o único a fechar com ganhos, tendo valorizado 0,27% para 13.018,33 pontos. Entre as principais movimentações, a Microsoft subiu 0,81% para 329,32 dólares e a Nvidia cresceu 3,84% para 429,75 dólares, à boleia das notícias de que está a utilizar a tecnologia da Arm para desenvolver "chips" que vão desafiar a concorrente Intel.



O mercado acionista tem sido pressionado pela incerteza geopolítica devido à guerra entre Israel e o grupo islâmico Hamas, assim como pela política monetária restritiva e pelo agravamento das "yields" das dívidas soberanas, que tornam as obrigações mais atrativas.



Marko Kolanovic, da JPMorgan Chase, afirmou, em declarações à Bloomberg, que o impacto total daquela que é a campanha de política monetária mais agressiva em décadas está ainda por se sentir e irá manter-se uma adversidade para os mercados financeiros no próximo ano.



A semana será crucial em termos de resultados por parte das chamadas "big tech", com a Microsoft e a Alphabet, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, a apresentarem as contas do terceiro trimestre na terça-feira. Na quarta-feira é a vez da Meta e um dia depois da Amazon.