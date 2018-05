Subida do petróleo impulsiona Wall Street. Dow Jones valoriza pela quinta sessão

As bolsas dos Estados Unidos abriram em alta esta quarta-feira, 9 de Maio, impulsionadas pela subida dos preços do petróleo, que está a animar o sector da energia.

Em terreno positivo pela quinta sessão consecutiva, o índice industrial Dow Jones valoriza 0,43% para 24.464,04 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq sobe 0,28% para 7.287,04 pontos. Já o S&P500 valoriza 0,38% para 2.682,08 pontos depois de ter encerrado em queda ligeira na sessão de ontem.

O petróleo tocou esta quarta-feira no valor mais alto desde Novembro de 2014, um dia depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado a retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irão e o "mais alto nível" de sanções económicas contra aquele país.

Nesta altura, o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, sobe 2,26% para 70,62 dólares, enquanto o Brent, transaccionado em Londres, valoriza 2,30% para 76,57 dólares.

Impulsionadas por esta subida da matéria-prima, as acções da Chevron ganham 1,86% para 128,92 dólares, e as da Exxon somam 1,77% para 79,47 dólares.

Também os juros associados à dívida norte-americana a dez anos estão a subir 2,45 pontos base para 3,0004%, no dia em que os Estados Unidos vão emitir 25 mil milhões de dólares em obrigações de longo prazo.

A Walmart desce 3% para 83,17 dólares, depois de ter comprado uma participação maioritária na indiana Flipkart por 16 mil milhões de dólares.

O Match Group, dono do Tinder, ganha 1,62% para 36,91 dólares, depois de os seus lucros e receitas terem superado as estimativas dos analistas. A Disney, que também ultrapassou as projecções, cai 1,11% para 100,63 dólares.