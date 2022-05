Tecnológicas lideram derrapagem em Wall Street

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O índice industrial Dow Jones fechou a sessão desta quarta-feira a cair 1,02% para 31.834,11 pontos.

Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 perdeu 1,65% para 3.935,18 pontos, voltando assim a quebrar o patamar dos 4.000 pontos – que ontem tinha conseguido recuperar – e negociando em mínimos de março de 2021.

Já o tecnológico Nasdaq Composite afundou 3,18% para 11.364,24 pontos.

Os índices de Wall Street acabaram por ceder, numa nova sessão de forte volatilidade, depois de os dados do índice de preços no consumidor em abril, hoje divulgados, terem mostrado que a inflação nos EUA vai manter-se elevada ainda durante mais algum tempo - o que constitui um desafio para a Fed na sua tarefa de tentar controlar o aumento dos preços.

Embora o IPC em ritmo anual tenha arrefecido um pouco face a março – sinalizando que o pico talvez já tenha sido atingido –, os detalhes do relatório divulgado esta quarta-feira pintaram um quadro um pouco mais problemático, uma vez que os números mensais aumentaram mais do que o previsto.

São cada vez maiores os receios de que a Reserva Federal dos EUA não seja capaz de travar a subida da inflação – que está em máximos de quatro décadas – sem mergulhar a economia norte-americana numa recessão.

As tecnológicas estiveram entre as cotadas que mais pressionaram, num movimento de selloff que abalou gigantes do Nasdaq como a Tesla e a Apple.