Travão a fusão com a JetBlue afunda Spirit Airlines para mínimos históricos

As ações da companhia aérea norte-americana "low-cost" Spirit Airlines chegaram a afundar 61,26% esta terça-feira, para um mínimo histórico de 5,80 dólares. A queda surgiu após um juiz federal ter bloqueado a fusão com a JetBlue Airways devido a problemas de concorrência.A JetBlue pretendia comprar a Spirit Airlines por 3,8 mil milhões de dólares, mas um juiz federal em Boston decidiu que a operação diminuiria a concorrência e subiria as tarifas para os clientes. O juiz William G. Young aceitou os argumentos apresentados pelo governo norte-americano de que a absorção da maior companhia "low-cost" dos EUA iria penalizar os passageiros e fazer subir os preços no setor.A administração Biden argumentava que a fusão iria eliminar um dos principais incentivos para que as maiores companhias aéreas oferecessem preços mais baixos. Já a JetBlue e a Spirit alegavam que a consolidação era a única forma das companhias de menor dimensão conseguirem competir efetivamente com as transportadoras dominantes.A queda das ações da Spirit levou a que a negociação dos títulos fosse suspensa por diversas vezes devido à grande volaltilidade. Já as ações da JetBlue chegaram a avançar 11%. Agora sobem apenas 4,53%.