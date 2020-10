Wall Street aponta a Biden, mas dá-se melhor com republicanos

Se o dedo que adivinha dos mercados acertar, o próximo presidente dos EUA aponta para Joe Biden. Analisando a prestação do S&P 500 nas semanas que antecederam todas as presidenciais desde que o índice norte-americano existe (1928) verifica-se que quando o presidente incumbente ganha as eleições, a bolsa nova-iorquina valoriza. Quando não ganha, acontece o oposto.





