Wall Street arranca semana em força com novos recordes

Recordes para todos os gostos. Assim foi a sessão desta segunda-feira, 24 de agosto, em Wall Street. Com os investidores animados com a diminuição no número de novos casos de covid-19 nos EUA e a perspetiva de que uma vacina esteja disponível rapidamente, os setores mais castigados pela pandemia foram os que mais brilharam hoje.O Dow Jones avançou 1,35% e fechou acima dos 28 mil pontos, nos 28.308,46 pontos, pela primeira vez desde 21 de fevereiro. Entre as cotadas com melhores desempenhos estiveram a Boeing, que disparou 6%, a American Express, o JP Morgan Chase e a Travelers Companies.Imparável continua o Nasdaq Composite, que fixou o quarto máximo histórico consecutivo. O índice tecnológico avançou hoje 0,60%, para os 11.379,72 pontos, o valor de fecho mais elevado de sempre. E durante o dia tocou um novo recorde de intraday nos 11.462,05 pontos. O Nasdaq acumula já uma valorização de 26,83% desde o início do ano.O dia foi influenciado pela Apple, que fechou pela primeira vez acima dos 500 dólares, uma vez que para efeitos do stock split serão consideradas as ações detidas pelos investidores hoje, após o fecho. Cada detentor de uma ação receberá mais três. A empresa liderada por Tim Cook tocou os 515,14 dólares e a sua capitalização bolsista é atualmente de 2,15 biliões de dólares, o maior valor de sempre de uma cotada.Também o S&P 500 terminou o dia num novo máximo histórico, ao subir 1%, para os 3.431,28 pontos, ligeiramente abaixo do recorde de intraday alcançado hoje, nos 3.432,09 pontos.