Wall Street brilha em 2023. Nasdaq 100 com maior ganho desde 1999

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois da maré vermelha que em 2022 dominou o mercado acionista, as bolsas norte-americanas fecharam o ano com ganhos de dois dígitos.



A última sessão do ano terminou pintada de vermelho, com o S&P 500 a perder 0,28% para 4.769,88 pontos, o industrial Dow Jones a cair 0,05% para 37.689,54 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite a ceder 0,56% para 15.011,35 pontos. Mas as perdas de hoje não ditaram o desfecho do ano....