Wall Street corrige mais de 1%. Dow Jones falha 10.º dia consecutivo de ganhos

O dia foi de correção em Wall Street. Depois do "rally", que levou alguns dos principais índices a bater recordes, a sessão desta quarta-feira terminou em terreno negativo.O industrial Dow Jones cedeu 1,27% para 37.082 pontos, depois de nove dias de ganhos e de na terça-feira ter batido um novo recorde. Por sua vez, o Standard & Poor's 500 (S&P 500) desvalorizou 1,47% para 4.698,35 pontos.A empresa de entregas FedEx foi a que mais pressionou "benchmark" mundial, tendo terminado o dia a tombar 12,03%.Já o tecnológico Nasdaq Composite recuou 1,5% para 14.777,94 pontos, tendo acabado por quebrar os 15 mil pontos, um patamar alcançado terça-feira, quando atingiu máximos de janeiro de 2022.O mais seleto Nasdaq 100 caiu 1,53% para 16.554,16 pontos, após esta terça-feira ter alcançado máximos históricos pela terceira sessão consecutiva."Os mercados estavam a entrar em sobrecompra", explica Keith Buchanan, gestor sénior de carteira da Globalt Investment, em declarações à CNBC. Assim, "este é um recuo natural dadas as condições" do mercado, pelo que foi mais uma queda "técnica", do que propriamente explicada pelo cenário macro, acrescenta o especialista.Apesar da correção desta quarta-feira, os principais índices bolsistas continuam no bom caminho para registar um mês e um ano com um desempenho robusto. O S&P 500 subiu mais de 3% este mês e mais de 22% no acumulado do ano, enquanto o Dow Jones cresceu mais de 3% em dezembro e 12% desde o início do ano.O Nasdaq subiu mais de 4% este mês e 41% em 2023, estando assim prestes a contabilizar melhor ano desde 2020, numa altura em que o mercado está confiante de que haverá cortes dos juros diretores em 2024.