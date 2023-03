Wall Street desce ao vermelho. AMC sobe mais de 13% com rumores de compra

salas de cinema AMC, que chegaram a valorizar mais de 18% na sessão desta terça-feira, com a possibilidade de compra pela Amazon, que começou por ser noticiada pelo site Intersect , terminou o dia a subir 13,19%. A Amazon negociou em sentido contrário e desceu 0,82%.



Os investidores estiveram ainda atentos à primeira audição no Comité Financeiro do Senado norte-americano de Michael S. Barr, vice-presidente da Reserva Federal norte-americana, que tem o pelouro da supervisão financeira, sobre os acontecimentos que levaram à falência do Silicon Valley Bank e do Signature Bank.

Wall Street terminou o dia no vermelho, depois de o índice tecnológico Nasdaq ter chegado a perder mais de 1% e com os investidores a olharem novamente para o rumo da política monetária.O industrial Dow Jones cedeu 0,12% para 32.394,25 pontos, enquanto o S&P 500 recuou 0,16% para 3.971,27 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,45% para 11.716,08 pontos.Ainda a penalizar a negociação esteve a subida das "yields" da dívida norte-americana, a recuperar do valor mais baixo atingido na passada sexta-feira, o que tende a penalizar as tecnológicas, como a Apple e a Microsoft.Já as ações da cadeia deA subida das yields "está a levar a alguma cautela no mercado", afirmou Peter Cardillo, analista da Spartan Capital, à Bloomberg, acrescentando que "os dados mostram que os consumidores não estão a lidar bem com a subida das taxas de juro e as perspetivas de uma recessão".