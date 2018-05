Wall Street em alta com alívio das tensões entre a China e os EUA

As bolsas norte-americanas arrancaram a semana em terreno positivo, animadas pelos sinais de alívio das tensões entre os Estados Unidos e a China, depois de o presidente Donald Trump ter garantido que vai ajudar o grupo chinês ZTE a retomar a sua actividade.

O índice tecnológico Nasdaq ganha 0,38% para 7.430,99 pontos, enquanto o industrial Dow Jones valoriza 0,46% para 24.945,84 pontos. Já o S&P500 sobe 0,37% para 2.736,92 pontos.

Depois de, em Abril, as autoridades norte-americanas terem anunciado que decidiram proibir as exportações de componentes destinadas ao grupo chinês ZTE, este domingo Donald Trump mostrou-se disposto a colaborar para a retoma da actividade da empresa. Na origem da sanção estiveram declarações fraudulentas numa investigação sobre o embargo imposto ao Irão e à Coreia do Norte.

"O Departamento do Comércio tem ordem para o fazer", afirmou o Presidente norte-americano, numa mensagem na rede social Twitter.

As declarações do presidente dos Estados Unidos chegaram dois dias antes do início das conversações entre o vice-primeiro-ministro da China Liu He e responsáveis norte-americanos com o objectivo de resolver as disputas comerciais.

Em destaque na sessão de hoje estão alguns dos fornecedores norte-americanos da ZTE, como a Acacia Communications, que dispara 14,03% para 36,09 dólares, a Lumentum Holdings, que valoriza 3,65% para 65,25 dólares, e a Finisar, que sobe 2,69% para 16,94 dólares.