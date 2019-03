Wall Street espera pela Fed no vermelho  

Os três principais índices da bolsa de Nova Iorque abriram em queda, num dia em que os investidores aguardam o desfecho da reunião da Reserva Federal Norte Americana, reunida desde terça-feira a discutir a política monetária da maior economia do mundo.





O generalista S&P500 desce 0,25% para os 2.825,36 pontos, tal como o tecnológico Nasdaq, que cede 0,15% para os 7712,33 pontos. Também o industrial Dow Jones perde terreno e cede 0,31% para os 25.807,01 pontos.





No final do encontro do banco central norte-americano, espera-se que o presidente, Jerome Powell, reafirme a abordagem "paciente" em relação à política monetária. Na última reunião, a Fed defendeu uma ação cautelosa, não dizendo se a próxima mexida poderá ser para cima – como se esperava – ou para baixo. Os economistas esperam que o valor do dinheiro se mantenha no mesmo patamar mas que seja anunciada uma redução do número de subidas previstas para 2019.





No setor bancário o sentimento também não é positivo, com o Citigroup e o Bank of America a deslizarem, respetivamente, 0,69% para os 65,20 dólares e 0,25% para os 29,58 dólares.





Outros títulos em destaque, mas não pelos melhores motivos, são os da FedEx. A empresa desliza 6,07% para os 170,30 dólares, depois de ter cortado as previsões de lucro para 2019. Já a General Mills, a fabricante dos cereais Cheerios, sobe 3,68% para os 48,97 dólares depois de ter avançado previsões otimistas para os lucros no mesmo período.